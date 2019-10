Am Freitag beichten wir wieder die Sünden der anderen!

Ich meine das Beichten von Sünden im Beichtstuhl, und die anschließende Prozedur der Sündenvergebung.Isteigentlich nur ein moderner Beichtstuhl, indem man aber nur die Sünden der anderen beichtet?Alleine in Deutschland gibt es 54 Millionen Smartphone Nutzer, und ca. 124 Millionen Handys liegen unbenutzt in unseren Schubladen herum.Jedes Smartphone verursacht bei der Herstellung bereist 47 kg Kohlendioxid.Für die Akkus graben sich die Kinder im Kongo die Hände wund um das Kobalt für die Geräte aus der Erde zu holen.Unsere Kinder brauchen das nicht, sind aber die Nutznießer dieser Ausbeutung.Sie schimpfen lieber auf die Politiker !So fanden französische Wissenschaftler heraus, das beim Schreiben einer e mail die gleiche Menge Kohlendioxid verursacht wird wie die Menge Kohlendioxid die ein Kraftfahrzeug auf einer 11 Kilometer langen Fahrt erzeugt.Aber unsere Kinder schreiben sich täglich auch ihre Finger wund, aber eben wohl für einen „guten Zweck“ !Beim Tablet oder Laptop sieht es ähnlich aus, aber darüber wird am Freitag nicht geredet.Immer sind es die anderen die Schuld an unserm Klimawandel sind, und dafür gehen wir freitags immer auf die Straße !