Alle reden von der Zunahme der Erderwärmung aber wie wird sie denn überhaupt gemessen?

In Asien ist die Temperatur bestimmt auch eine andere als in der Arktis.Wird sie im Erdboden, in der Luft, oder in den Meeren gemessen, und wie kommt man dann auf nur einen Wert?Hierbei müssen sogar unterschiedliche Messsysteme auf einen vergleichbaren Zustand gebracht werden, und man muss sich auf ein bestimmtes statistisches Auswertungsverfahren einigen.So wird die Wassertemperatur in den Meeren oft von Containerschiffen gemessen, aber wie genau sind diese Daten eigentlich?Auch über Land gibt es unterschiedliche Messpunkte. Hier spielt oft die Bebauung oder die spezifische Lage eine Rolle.Auch unsere Satelliten aus dem Weltall sind an dieser Messung beteiligt.Wird morgens, mittags, oder abends gemessen, und muss immer zeitgleich gemessen werden?Was passiert eigentlich wenn der Himmel bei einer Messung mal bedeckt ist, und 5 Minuten später reißt der Himmel auf?Wie konnte man sich eigentlich bei diesen vielen Ungenauigkeiten auf eine maximale Erderwärmung auf 1,5°C einigen, wobei die Toleranz der ermittelten Werte wahrscheinlich schon stark schwanken wird?Vielleicht sind es auch die Gleichen die andauernd die Energie erneuern wollen, obwohl man Energie nur in eine andere Energieart umwandeln kann!