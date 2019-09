Woher kam die große Hitze vom Sommer 2018/2019

Durch eine Kernfusion entsteht im Inneren der Sonne eine Temperatur von ca. 15000000 Grad Celsius. An ihrer Oberfläche haben wir immer noch eine Temperatur von über 6000 Grad Celsius.Nehmen wir mal an zwei Firmen, die fast die gleichen Produkte herstellen, tun sich zusammen. Dann nennt man das in der Wirtschaft: Sie fusionieren. Es entsteht eine neue Firma die wesentlich wirtschaftlicher fertigen kann. Hierdurch werden Kräfte frei, die zu anderen Zwecken genutzt werden können. Grund für eine Fusion ist oft der wirtschaftliche Druck und die Wettbewerbsfähigkeit.Die Sonne macht es ähnlich.Die Firmen heißen WASSERSTOFFund WASSERSTOFF. Unter hohem Druck und hoher Temperatur vereinigen sie sich (Kernfusion) zu der Firma HELIUM.Bei dieser Kernfusion wird eine Menge Energie frei. Diese Energie ist pro Sekunde so groß wie die Energie aller Kernkraftwerke auf der Erde.Auf der Erde kommt immer noch so viel Energie pro Quadratmeter an das man damit einen Föhn betreiben könnte.