Warum wird Holz durch Meerwasser haltbar gemacht ?

Holz das längere Zeit im Wald gelegen hat wird bereits nach kurzer Zeit von Schimmelpilzen und Moosen befallen.Aber Holz das längere Zeit im Meerwasser gelegen hat sieht dagegen moos-und schimmelfrei aus.Die Chinesen haben bereits vor 2000 Jahren erkannt, dass man durch eine mehrjährige Lagerung von Holz in Salzwasser die Haltbarkeit verbessern kann.Die Mazeration (chemische Zersetzung) von Holz wird durch das Salz verzögert. Auch der Luftsauerstoff, der die Verrottung des Holzes bewirkt, kommt bei einer Lagerung in Salzwasser nicht an die Oberfläche.So haben Bakterien und Mikroorganismen keine Möglichkeit das Holz anzugreifen.