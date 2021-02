Warum ist die Natur eigentlich so natürlich?

So benötigen die Tiere im Wald keinen Schwangerschaftskurs um zu lernen wie man ein Neugeborenes auf die Welt bringt.Auch für die Erziehung des Nachwuchses brauchen die Tiere in der Natur keine Kindertagesstätte.Jungtiere lernen von ihren Eltern wie man das Leben meistert, aber die Menschen benötigen hiefür Schulen und Universitäten, was gerade zu Problemen führt.Die Pflanzen holen sich aus dem Boden die Nährstoffe die sie zum Leben benötigen und brauchen auch keinen Supermarkt in der Nähe der ihnen sagt was sie kaufen sollen.Bei Stahl und Eisen ist es der Rost, und Pflanzen kompostieren sich selber.Nur der Mensch benötigt Hilfe wenn es einmal schneller gehen soll.Er bedient sich z.B. schneller Autos, oder wie im Moment die wilden Partys um am Corona-Virus zu sterben.