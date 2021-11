Ist es wirklich nur die Erderwärmung die für die vielen Hochwasserkatastrophen verantwortlich ist ?

Man muss sich natürlich jetzt fragen woher kommt auf einmal das viele Wasser überhaupt?Die Niederschlagsmengen haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert, und liegen so ca. um 760 Liter pro Quadratmeter und Jahr.An der Niederschlagsmenge und den 0,8°C der Erderwärmung kann es also wohl alleine nicht liegen.Früher versickerte das Regenwasser auf den Feldern und Wiesen, und auch viele Wege waren noch unbefestigt.Auch hatten viele Bürger einen kleinen Garten hinter dem Haus in dem sie ihre Kartoffel oder sonstiges Gemüse anpflanzten.Wie schön sind doch blühende Vorgärten mit bunten Blumen, aber heutzutage sieht man fast nur noch versiegelte Flächen oder Steingärten.Auch der Straßen-und Autobahnbau hat zugenommen, und so werden wiederum große Flächen versiegelt.Der Grundwasserspiegel sinkt dadurch immer mehr ab, und der Boden wird in der Tiefe immer trockener.