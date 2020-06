Es ist wohl alles nicht so einfach-oder?

Aber was erwärmt sich denn, und warum ist das so gefährlich?Ist es die Luft unserer Atmosphäre, oder vielleicht der Erdboden auf dem wir stehen, oder meint man vielleicht damit die Erwärmung unserer Ozeane und Meere?In unserem Fall ist es eine Umwandlung von Strahlungsenergie (Sonne) in Wärmeenergie.Hierbei kann z.B. Wasser ca. viermal so viel Wärme aufnehmen als unsere Luft um sich um 1°C zu erwärmen.Der Erdboden hingegen kann je nach Beschaffenheit bis zur zweifachen Menge an Wärme speichern.An der Obergrenze zum Weltall hin herrscht eine Temperatur von ca. minus 270°C.Je nach Beschaffenheit der Atmosphäre, wie z.B. durch Luftfeuchte, Feinstaub oder Gase, ergibt sich auch noch eine unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit.Auch die Absorption der Strahlungsenergie hängt stark von der Wellenlänge der sichtbaren und unsichtbaren Strahlung ab, und ein Teil der Strahlung wird in das Weltall zurück reflextiert.