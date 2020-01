Beginnt jetzt ein verehrendes Katastrophenjahr?

Die gesamte Menschheit lebt verteilt auf sieben Kontinentplatten, die permanent in Bewegung sind.Erwarten uns in diesem Jahr auf der Eurasischen Platte starke Erdbeben mit katastrophalen Auswirkungen, und wird an vielen Stellen das über 1000°C heiße Magma aus dem Inneren der Erde austreten und ganze Landschaften mit mineralischem Material überziehen?Besonders der Bereich um Istanbul ist stark gefährdet, und man erwartet Erdbeben die eine Stärke von über 7,2 aufweisen können.Die entstehenden Vulkane könnten riesige Mengen Feinstaub in die Atmosphäre blasen, so dass der gesamte Flugverkehr zum Erliegen kommt.Aus den Schwefelverbindungen, die bei den Eruptionen als Gas entweichen würden, könnte sich in Verbindung mit der Feuchtigkeit der Luft schwefelige Säure bilden, die alles an Material zerfressen würde !