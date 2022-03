Vom Normalbürger zum überzüchteten Umweltfanatiker

Wir haben einfach die Natur genossen so wie sie war, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob wir nicht einmal nach ein paar Waldschäden suchen sollten.Wir knatterten mit unserem VW Käfer über die holprigen Straßen und Wege, ohne dabei an die nahende Klimakatastrophe zu denken.Das Leben war mühsam, und ich erinnere mich noch wie mein Vater nach der Schicht über das Nackenkotelett herfiel das meine Mutter ihm gebraten hat.Auch er hat noch nicht an die Massentierhaltung gedacht, sonst wäre ihm wahrscheinlich der Kotelettknochen im Halse stecken geblieben.Wir verheizten die Deputat Kohle zusammen mit gesammeltem Holz, und haben uns noch keine Gedanken darüber gemacht wie viel Kohlendioxid wir so am Tage dabei in die Luft gejagt haben.Heute ist man ja aufgeklärter, aber ist man deshalb auch vernünftiger?Muss heute alles vegan, steril, nachhaltig und klimafreundlich sein, oder darf man doch noch manchmal dem Genuss frönen?Naja das mit dem Silvesterfeuerwerk haben wir uns ja schon abgewöhnt, aber wie sieht es denn mit dem Würstchen vom Holzkohlegrill aus?Müssen wir uns das auch bald abgewöhnen weil die Kinder von „fridays for future“ und uns das auch bald noch verbieten wollen?Da fast alles auf ihren Plakaten auf Englisch geschrieben ist, können viele ältere Mitbürger mit dem gekritzelt auf den Kartonflächen sowieso nicht anfangen.Fanatismus ist heutzutage wohl zu einer üblichen Ausdrucksform der Jugend geworden, und sogar in der Politik fängt man bereits mit dem Wahnsinn an.