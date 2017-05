Die Mädels im zweiten Weltkrieg (1939-1945)

Aber wie lebten die Mädchen im zweiten Weltkrieg? Auch wenn es sich die heutige Jugend kaum vorstellen kann, diese Mädchen mussten auch ohne Internet und Smartphone auskommen!Auch mit den jungen Männern gab es so ein Problem. Die kräftigen Jungs waren meist bereits schon im Wehrdienst und verteidigten das deutsche Vaterland- zumindest versuchten sie es.Die zurückgebliebenen Männer waren für die jungen Mädchen meist uninteressant. Entweder waren sie zu alt, oder man konnte mit ihnen nicht anfangen.Aber auch viele junge Frauen dienten in der Wehrmacht.Mehr als 500.000 junge Frauen waren z.B. als Bürokräfte, Telefonistinnen, Funkerinnen oder in der Krankenpflege tätig.Die zurückgebliebenen Ehefrauen mussten nicht nur den Haushalt schmeißen, sondern auch für die Versorgung der Restfamilie mit Lebensmitteln, und die Erziehung der Kinder sorgen.Das ist erst eine Errungenschaft der Emanzipation der Frau in der heutigen Zeit.Anstatt den Haushalt zu führen und sich um die Erziehung der Kinder zu kümmern, geht eine moderne Frau heutzutage lieber der beruflichen Selbstverwirklichung nach.Das stärkt das Ego und spült Geld in die Haushaltskasse.Wenn man Glück hatte, konnte man sich ein paar Meter Stoff besorgen-man nähte sich die Kleidung noch selber.Es gab noch kein H&M, C&A und auch keine Modeboutiquen. Man wusste, genau wie ich, noch nicht einmal wie man das Wort schreibt!Handarbeit und die Mithilfe in der Landwirtschaft oder im Haushalt füllten das Mädchendasein fast völlig aus.Man schrieb sich gegenseitig lange Briefe- manchmal waren es auch Liebesbriefe, die man mit einem Tropfen Parfüm benetzte.Seit dem Ende des Krieges sind jetzt mehr al 70 Jahre vergangen.Hier einmal ein paar Fotos aus dieser Zeit.