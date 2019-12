Die letzten Einkäufe vor Heiligabend

Was gibt es am Heiligen Abend, und was essen wir am ersten und zweiten Weihnachtstag?Die Kinder hängen am Smartphone, und Vati ist damit beschäftigt den preiswerten Tannenbaum in Form zu bringen.Seitdem wir den Bericht über die gequälten Gänse aus Polen im Fernsehen gesehen haben, hat sich bei allen Familienmitglieder das mit der Weihnachtsgans erledigt.Also wird ein Raclette gemacht.Aber was braucht man denn alles für ein Raclette?Da Vati immer noch mit dem Baum beschäftigt ist, und der Blick der Kinder immer noch starr auf das Display ihres Smartphone gerichtet ist, geht Mutti alleine zum Supermarkt.Was ist das für eine Schlepperei, aber sie macht das gerne, denn Weihnachten ist ja das Fest wo die ganze Familie einmal zusammensitzt.