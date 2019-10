Das tut man nicht !

Aber wer hat festgelegt das die rechte Hand das schöne Händchen ist, und wo steht was man tut und was man nicht tun darf?Zumindest kenne ich kein schriftliches Werk wo das drin steht.In Manchen Ländern begrüßt man sich mit der Nase, und in manchen Ländern ist es verpönt sich zur Begrüßung die Hand zu geben.Jedes Land hat so seine Regeln und Gewohnheiten, und es hat etwas mit Höflichkeit zu tun wenn man sich als Gast strikt daran hält.Man nennt es die Kultur eines Landes, und diese ist über Jahrhunderte gewachsen.