Das Fahrrad :Umweltbewusste und klimaschonende Fortbewegung der Zukunft!

Mamas SUV kann in der Garage bleiben, und Papa fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.Auch die selbstbewusste Frau, die sich in ihrem Beruf selbstverwirklichen will, kommt mit dem Fahrrad ins Büro.Na gut, die Frisur leidet vielleicht ein bisschen, und bei Regen wird wahrscheinlich nicht nur die Bluse feucht.Aber wenn Frau Baerbock von den GRÜNEN- das ist übrigens die Frau die den Kobold aus dem Berg holt- alle Verbrennungsmotoren verbieten lassen will, bleibt nur noch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel übrig.Übrigens gibt es jetzt bereits schon(siehe Foto).Ich bin ja mal gespannt wie das so weitergeht.