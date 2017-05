Was gehört zu einem bodenständigen Menschen?

Es scheint, als ob bodenständige Menschen zwar einen festen Platz im Leben haben, bei ihnen aber nicht viel passiert. Vorgärten werden geharkt, das Essen steht pünktlich auf dem Tisch und der Bausparvertrag garantiert die bestmögliche Planbarkeit von Veränderungen, falls die überhaupt jemals eintreten. So hören sich zumindest unsere Vorurteile an. Spießig sei so ein bodenständiges Leben, festgefahren. Eben alles andere als revolutionäre Selbstverwirklichung. Aber was ist spießig daran, mit den Händen in der Erde zu wühlen und ein paar Blumen auf die Welt zu helfen? Und warum sollten wir nicht unser Geld zusammenhalten? Vielleicht spart der Herr mit dem handtuchgroßen Vorgarten auf ein Segelschiff, mit dem er um die Welt reisen will. Auf seinen großen Lebenstraum von der unendlichen Weite.Quelle:Auszug aus einem Artikel von Ina Schmidt