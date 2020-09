Es sind meist ältere, kontaktscheue Menschen die selbst in mehrstöckigen Wohnblocks vereinsamen.Es gibt sogar Fälle, wo man erst nach Monaten oder sogar Jahren die Leiche eines dort Verstorbenen gefunden hat.Durch das Corona-Virus, was die älteren Menschen noch mehr an ihre Wohnung fesselt, wird der Vorgang der Vereinsamung noch verstärkt.