Querdekorierer

In diesen Tagen ist Vorsicht geboten. Unter uns grassiert eine fürchterliche und unheilvolle Entwicklung, die sich selbst Berufspessimisten in ihren täglichen Panikaufrufen nicht vorstellen konnten:



Die Querdekorierer haben unser Land flächendeckend eingenommen.



Über die genaue Anzahl dieser Realitätsverweigerer kann der Verfassungsschutz, der diese Gruppierung seit Oktober diesen Jahres im Visier hat, keine genauen Angaben machen. Dennoch sind die Zeichen dieser Verweigerer und Quertreiber nicht zu übersehen. Wohin man auch schaut, es gibt kein Entkommen angesichts massenhaft eingesetzter Zeichen des bürgerlichen Ungehorsams.



Blinkende Rehe und Schneemänner stehen friedlich nebeneinander in Vorgärten und machen den Gartenzwergen das Leben zur Hölle. Von Hauswänden seilen sich merkwürdig anmutende ältere Herren mit Bart ab, die ausschauen wie Weihnachtsmänner, die mindestens einen Glühwein zu Viel zu sich genommen haben. Ein trauriges Bild !



Wie es in den Behausungen der Querdekorierer ausschaut, möchte man sich nicht vorstellen, denn sie verweigern selbst bei Gefahr in Verzug den Zutritt in ihre dekorierten Wohnungen. Dennoch konnten wir heimlich erstellte Aufnahmen sichten, die uns erschüttert haben. Neben Kerzen und Lichterketten gab es Unmengen von roten, grünen, silbernen und golden Anzeichen des Widerstandes.



Wie sich dieser gefährliche Irrglaube auf die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft auswirkt, ist noch nicht abzusehen.



Zumindest ist sich die übrige Bevölkerung sicher, dass man mit diesen Menschen nicht reden sollte, denn sie haben sich selbst ins Abseits gestellt. Neben der sozialen Ächtung werden von Hardlinern auch härtere Maßnahmen gefordert, wie zum Beispiel die Verweigerung von Optikerleistungen und dem Anschluss an das Stromnetz.



Wer so quer dekoriert, hat außer dem guten Geschmack auch jeden Anspruch auf seine verfassungsmäßigen Rechte verloren!



(Martina J. im November 2020)

