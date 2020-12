Hoffnung ist ein schlechter Berater

Aber ist diese Hoffnung wirklich berechtigt?Viele von uns können es schon langsam nicht mehr hören, und konzentrieren sie lieber auf das bevorstehende Weihnachtsfest, und um die Beschaffung eines großen Feuerwerkes für die Silvesternacht.Aber so ist das eben mit den Hoffnungen, denn sie werden oft von der Realität überholt.Jetzt will uns schon eine Mutation dieses hartnäckigen Virus Angst einjagen, aber lassen wir uns wirklich davon beeindrucken?Es ist ja schon eine Horrorvorstellung wenn am Heiligen Abend das Christkind mit einer Maske erscheint und die Kinder reich beschenken will.Warum nehmen wir das Virus nicht einfach an, und tun so als ob es eben zu unserem zukünftigen Leben dazu gehören würde.