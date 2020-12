Hat Corona uns Demut beigebracht?

Ich glaube das wird wohl sehr unterschiedlich gesehen.So schreibt hier eine selbstbewusste Frau in einem Kommentar auf die Frage:)*1Lapidar den Satz:Hat sie wirklich recht, und wird alles nur dramatisiert?Na gut, was sind schon über 30.000 Tote durch das Virus bei 83 Millionen Einwohnern werden einige sagen, aber ist das wirklich nicht viel bei ca. 900.000 Sterbefällen pro Jahr?Kinder erkennen auch oft nicht die Gefahren die auf sie lauern, aber ist das vielleicht bei Erwachsenen auch manchmal ebenso?Es gibt aber auch Bürger die erkennen wie machtlos sie gegenüber diesem Virus sind- sind das die vernünftigen Bürger?Viele Menschen, besonders die meinen mit dem Querdenken liegen sie immer richtig, verwechseln vielleicht ihr übersteigertes Selbstbewusstsein mit Dummheit, aber wer will das entscheiden?Die Zukunft wird uns vielleicht irgendwann mal die Antwort geben.)*1