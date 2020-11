Anzeige

Geister, die ich rief

Hand aufs Herz: Glauben Sie an Geister?



Ich selbst bin da sehr skeptisch und glaube nicht, dass es Geister gibt. Leute, die an solche Wesen glauben, nehme ich nicht ernst.



Na gut, das ist meine Tageslichtmeinung!



In der Nacht und nach einem Film mit Geistern in der Haupt- oder Nebenrolle habe ich eine Nachtmeinung:

Schon kurz vor dem Ende denke ich darüber nach, wie ich sicher und ohne Gefahr erwischt zu werden, die Strecke von der Couch bis zu meinem Bett überwinde. Gefahren lauern unter dem Sofa, da ist jede Menge Platz für irgendwelche fiesen Wesen. Richtig schlimm wird es auf der Treppe nach oben, denn die Stufen haben Zwischenräume, durch die man an den Füßen gepackt werden kann. Ich bin schweißgebadet und mein Herz pocht so laut, wie das verräterische Herz in der Geschichte von Poe und auch meines wird mich verraten, bevor ich oben bin. Grauenhaft.



Ich habe es bis ins Bett geschafft, aber es wird nicht besser. Im Kleiderschrank ist was! Es hat geraschelt, da bin ich sicher und mir stehen mindestens die Nackenhaare zu Berge.



Ich krieche unter die Bettdecke und versuche an etwas Schönes zu denken. Hoffnungslos, denn jetzt spüre ich am Fußende des Bettes eine Bewegung. Ganz langsam kommt es näher. Ich bekomme kaum noch Luft. Jetzt ist es da.

Oh Gott....die Katze. Glück gehabt und die Katze leistet mir jetzt Gesellschaft und wird mich beruhigen oder beschützen, man muss nur dran glauben.

Von wegen, denn jetzt knurrt die Katze - ja meine Katze kann das - und sie guckt zur Kleiderschranktür. Also hat die Katze auch Angst und nun bin ich sicher, dass wir beide die Nacht nicht überleben werden. Wenn kein Geist kommt, sterbe ich an der Angst davor, dass einer kommen könnte.



Und jetzt passiert es wirklich. Neben mir regt sich Etwas und beugt sich über mich. Ich bin verloren und sehe mich schon im Zwischenreich. Das Etwas macht das Licht an und sagt:

"Was macht Ihr da? Könntest Du jetzt endlich die Katze in Ruhe lassen und mich schlafen lassen?"



Mein Mann glaubt nicht an Geister. Kann er ja auch nicht, weil er keine Geisterfilme guckt, der Ignorant.

