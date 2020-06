Ich meine das man noch nie so viele Stunden mit seinem Partner in Zweisamkeit verbracht hat.Aber man muss es auch ertragen können, sonst kann es zu Problemen führen.Jetzt kommt vielleicht noch Kurzarbeit oder ein Arbeitsverlust dazu das die ganze Situation auch nicht einfacher macht.Auch die Kinder, die nicht in die Schule oder KITA gehen, sind auch nicht immer ein Quell der Erholung.