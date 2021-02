Ich kann mich erinnern, dass sie nicht gerade geliebt wurden, nachdem sie 1996 zunächst auf dem Hüttengelände aufgestellt wurden.Die drei Eisenmänner in der Innenstadt wurden oft mit Herren - oder Damenunterwäsche und anderen lustigen Kleidungsstücken "verziert", weil ihre Nacktheit dem einen oder anderen Mitmenschen anstößig erschien. Manche forderten entrüstet, dass sie wieder entfernt werden und doch blieben sie uns erhalten.Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie mir gefallen und was sie mir sagen sollen.Sie sind aus Eisen, sie rosten vor sich hin, ihre Körperteile werden mit Nägeln zusammen gehalten. Ja gut, sie sind nackt und relativ gut gebaut.Sie sehen aus wie Menschen und doch wirken sie unmenschlich. Unwillkürlich erinnert mich das an Männer aus Fleisch und Blut, die aussehen wie Menschen, aber die Eisenmänner sind:Starr und unbeweglich, sowohl hinsichtlich ihrer Statur aber noch mehr in ihrem Denken.Und jetzt weiß ich, was mir diese Eisenmänner sagen wollen: Wir können nicht anders, wir wurden so gegossen. Unser Kopf ist so fest geschraubt, dass er nur in eine Richtung blicken kann.