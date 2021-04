Die Farben des Frühlings

In den Pflanzen gibt es unterschiedliche Blütenfarbstoffe.sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe die den Blüten ein intensives rot, violett oder blau verleihen.sind Pflanzenfarbstoff, die nur in nelkenartigen Pflanzen vorkommt, und ihnen ein purpurrotes Aussehen verleiht.sind fettlösliche Pflanzenfarbszoffe. Sie verleihen den Blüten ein gelbliches bis rötliches Aussehen.sind gelbe Pflanzenfarbstoffe. Hiervon gibt es mehrere Derivate (Abwandlungen).Sie wollen auf sich aufmerksam machen, damit Insekten sie bestäuben. Nur so ist die Fortpflanzung gewährleistet.