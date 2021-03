Die Endlösung!

( Zitat von Dushan Wegner )Als ich heute bei der Gartenarbeit eine kleine Pause mit Buch und Katzenbesuch einlegte, kam mir ein Gedanke, der denen hilft, die uns mit ihren Zahlenspielen in Angst und Panik versetzen:Hört auf zu atmen, denn Corona wird durch Aerosole übertragen!Das Buch, das mich zu diesem Gedanken inspirierte ist der zweite Krimi von Karsten Dusse. Dusse ist Jurist und anscheinend verarbeitet er seine beruflichen Erfahrungen mit Verbrechern in herrlich frecher Manier zu einer vergnüglichen Story. "Das Kind in mir will achtsam morden".....jawoll....ich bin auch soweit!Wer möchte darf das als bitterböse Satire auffassen.