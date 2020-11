Anzeige

Mein Stalker und seine "humorvollen und satirischen" Einlassungen

Wie im richtigen Leben gibt es Gründe, dass sich die virtuellen Wege von Usern trennen. Sei es, dass die Gemeinsamkeiten schwinden oder man stellt fest, dass man sich nicht mehr viel zu sagen hat, weil die Streitereien überwiegen und es schon lange keinen Spaß mehr macht, mit dem Anderen zu sprechen.



Und wie im richtigen Leben gibt es Menschen, die das nicht akzeptieren und sich wie ein zähes und klebriges Kaugummi an ihre Fersen heften.



Glücklicherweise hat der Umgang in der virtuellen Welt den Vorteil, dass man solche Typen einfach ausknipsen kann, indem man den PC ausschaltet. Das bedeutet aber auch, dass man sich aus dem Forum verabschieden muss.



Mir folgt gerade so ein User und ich werde ihn einfach nicht los. Egal, wo ich kommentiere, taucht er auf und mischt sich sogar in "Gespräche" ein oder hinterlässt verletzende oder beleidigende Sprüche.



Meine Frage an Interessierte:



Wie geht man mit solchen Leuten um?



Hier mal einige Kostproben:



Hans-Joachim bartz aus Hattingen | 11.11.2020 | 15:49

@Martina J.

Sei mir bitte nicht böse, aber Deine Überheblichkeit ist kaum noch zu übertreffen!

Normale Besserwisserei ist noch o.k. ,aber andauernd den Schulmeister spielen geht wohl ein bisschen zu weit!









Hans-Joachim bartz aus Hattingen | 12.11.2020 | 01:42

@Martina J. aus Hattingen | 11.11.2020 | 23:59

Und warum musst Du Silke kränken?

Glaubst du das dann dabei deine Argumente dadurch aufgewertet werden?







Hans-Joachim bartz schrieb am 14.11.2020 um 16:58 Uhr

Viele Menschen werden ausfallend, beleidigend und bissig

wenn man sie geistig überfordert oder entlarvt.

Das ist zwar menschlich verständlich aber

gleichzeitig auch sehr peinlich.





Hans-Joachim bartz schrieb am 13.11.2020 um 01:57 Uhr

Es gibt eben auch Frauen mit denen kann man nicht diskutieren.

Man kann mit ihnen nur gleicher Meinung sein, denn sie haben

ein starkes und ausgeprägtes Ego und verteidigen ihre Sicht der

Dinge bis aufs Messer.

Schade, denn sie könnten bestimmt auch anders-oder?

Das Leben hat viele Menschen hart gemacht, aber man sollte

versuchen diese Härte nicht immer 1:1 weiterzugeben.





Hans-Joachim bartz schrieb am 13.11.2020 um 15:26 Uhr

@Martina J.

Myheimat ist kein Emanzen-Forum in dem nur die Frauen immer Recht haben.







Hans-Joachim bartz schrieb am 30.10. 2020 um 15:36

Ich glaube aber das ist nur eine Minderheit, genauso wie die viele alternden Frauen die sich in engen Latexklamotten in Fitness- Studios herumtreiben um noch einmal von den anwesenden knackigen Jungs angeschaut zu werden.

Leider sind das wohl nur mitleidige Blicke- aber was soll´s?





Hans-Joachim bartz aus Hattingen | 16.11.2020 | 04:11

Emanzengehabe ist aber hier auch fehl am Platz.

Vielleicht solltest du es mal mit Sachlichkeit versuchen!

Einfach mal ausprobieren, und du wirst sehen es kann klappen!

Ich hoffe aber das dein Ego dabei keinen Schaden nimmt!





Das sind nach Ansicht des Verfassers "humorvolle" und "satirische" Einlassungen bei denen ich mich doch bitte nicht so anstellen soll.

Gefällt mir