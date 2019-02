Macht Armut einsam?

Auch die Frage wie viel Menschen in Einsamkeit leben, oder sich zumindest einsam fühlen, kann man nicht genau beantworten.Schätzungen gehen von mindestens 8 Millionen Menschen aus.So vereinsamen z.B. viele Hartz4 Bezieher, weil sie aus finanziellen Gründen nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen können.Auch Rentnern, die an der Armutsgrenze leben, ist es peinlich zuzugeben, dass sie sich keinen Theaterbesuch oder einen Kinobesuch mehr leisten können.Sie erfinden oft Ausreden um zu Hause bleiben zu können.Viele Menschen sind auch nicht mehr in der Lage Freunde zu einem gemeinsamen Essen einzuladen. Sie können es sich einfach nicht mehr leisten