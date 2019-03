Ist die Energieversorgung in der Zukunft noch gesichert??

Bisher wurden als Energieträger die Kohle, das Erdgas oder das Erdöl eingesetzt. Auch unsere Haushaltsabfälle wurden in Müllverbrennungsanlagen mit eingesetzt.So wurde aus diesen Energieträgern elektrischer Strom gewonnen. Als unerwünschte Nebenprodukte fielen dabei Kohlendioxid, Wasserdampf und Feinstaub an.Nun haben wir aber den Trend zum Einsatz alternativen Energiequellen.Welche Nebenprodukte hierbei anfallen wurde noch nicht näher untersucht. Das einzige was man weiß ist, das jährlich mehrere tausend Vogeln den Rotoren der Windkraftanlagen zum Opfer fallen.Am Ende beider Technologien steht, wenn man Glück hat, der elektrische Strom.Ab jetzt geht es wieder konventionell zu.Nun wird größtenteils die elektrische Energie in mechanische Energie (Mixer, Küchengeräte) und Wärme (Elektroherd, Föhn Abwärme elektr. Geräte) umgewandelt.