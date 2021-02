Gibt es sie etwa auch hier bei uns?

Jetzt werden einige wohl sagen, nach klar, an dem Hut !Der Alu Hut ist ja bereits ein alter Hut, und wurde bereits schon 1927 in einer Science-Fiction-Geschichte von Julian Huxley erwähnt.Seither wird der Begriff „Alu-Hut Träger“ auch für Verschwörungstheoretiker und Kranke die an Paranoia leiden verwendet.Im Moment wird diese Bezeichnung „Alu-Hut-Träger“ besonders oft auch für Menschen benutzt, die ein gespaltenes Verhältnis zu den Beschlüssen zum Schutze vor dem Virus Covid 19 besitzen.Oft sind diese Menschen auch bei Corona-Demonstrationen anzutreffen.Der Hut soll übrigens auch gegen gefährliche Strahlungen schützen!