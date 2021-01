Geld verdienen mit Horrorgeschichten!

Das ist wirklich eine wahre Geschichte, aber das Ganze wird sich erst in ca. 3 Milliarden Jahre abspielen.Auch der Meeresspiegel wird ansteigen und ein Großteil der Landflächen überflut.Die Eisbären werden auf ihrer schmelzenden Eisscholle weit aufs Meer hinausgetrieben, wo ihr Dasein enden wird.Durch die hohe Feinstaubbelastung unsere Atmosphäre werden die Sonnenstrahlen bald nicht mehr den Erdboden erreichen, und geben ihre Energie bereits in höheren Luftschichten an Nanopartikel der Feinstaubmaterie ab.Die Energie aus dem Erdinneren wird für unzählige Vulkanausbrüche sorgen, und der dabei entstehende Feststoffauswurf wird unseren Himmel verdunkeln und die Erde mit Materie aus dem Inneren der Erde bedecken.So können die Pflanzen auch nicht mehr durch Photosynthese den für Lebewesen notwendigen Sauerstoff produzieren.Die Erdoberfläche wird sich rasend schnell um bis zu 30°C abkühlen, und ein Leben wird auf der Erde nicht mehr möglich sein.