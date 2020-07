Ein Hoch auf unsere junge Generation !

Und wie verhalten wir Bürger uns in dieser Situation?Wir fahren nach Mallorca um uns mit Freunden zu besaufen und Party zu machen.Auch die Düsseldorfer Altstadt und das Rheinufer in Köln sind am Wochenende picke packe voll.Meist sind es junge Leute die sich einen Dreck darum scheren wie schnell sich die Pandemie wieder zur einer zweiten Infektionswelle ausbreitet!Aber am Freitag wird wieder zur Demonstration „Fridays for future“ gegangen um zu zeigen wie verantwortungsvoll man ist!