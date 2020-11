251 Tote : Flugzeugabsturz über Deutschland?

Sie können sich aber beruhigen, denn es gab gestern Abend in Deutschland keinen Flugzeugabsturz mit 251 Toten!Aber die Gesundheitsämter meldeten dafür 251 Corona Tote die in 24 Stunden verstarben.Gleichzeitig, in der diese Menschen mit dem Tod kämpften, waren wieder hunderte von Querdenkern in Berlin unterwegs, und protestierten gegen die Schutzmaßnahmen der Regierung."Eventuell sei es ja nur kleiner Schnupfen" unter denen die Infizierte litten, so war die Aussage vieler Demonstranten.Auch die Wasserwerfer der Polizei konnte den vielen Demonstranten keine Vernunft einflößen.In den zurückliegenden Stunden infizierten sich in Deutschland mehr als 20.000 Menschen mit dem Virus, wobei auch 251 Menschen im gleichen Zeitraum an diesem Virus verstarben.