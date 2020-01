Tischtennis-mini-Meister in Wunstorf gesucht

Tischtennis-Spaß für Mädchen und Jungs bis 12 Jahre

Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt, wenn am Samstag, 25. Januar 2010 um 15:30 Uhr der Tischtennisverein Kolenfeld zu den mini-Meisterschaften in die Sporthalle Kolenfeld einlädt. Den teilnehmenden Kids ist nicht nur ein tolles Erlebnis garantiert, auch dürfen sie sich auf Urkunden und kleine Preise freuen. Außerdem wird unter allen Teilnehmern ein Gutschein für Freikarten eines Freizeitparks ausgelost.Talentierte Kids im Alter bis zu 12 Jahren können sich über diesen Ortsentscheid sowie über Kreis- und Bezirksentscheide bis zur Endrunde des TTVN qualifizieren. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt sogar die Teilnahme am Bundesfinale 2020. Zusammen mit einem Elternteil sind die besten „minis“ in diesem Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Auf die Sieger*Innen des Bundesfinals wartet zudem ein Besuch bei einer internationalen Tischtennis-Großveranstaltung.Noch viel wichtiger als der Erfolg ist der olympische Gedanke „dabei sein ist alles“, der die Basis für die mini-Meisterschaften bildet und diese seit ihrem Startschuss im Jahr 1983 mit mehr als 1,5 Millionen teilnehmenden Kindern zur erfolgreichsten Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport machte.Und Mitmachen kann jeder, einzige Einschränkung: Die Mädchen und Jungen dürfen keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben. Im Klartext: Auch wer bislang noch keinen Schläger in der Hand hatte, aber gerne erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Übrigens auch ohne eigenen Schläger – den stellt der TTV Kolenfeld gerne zur Verfügung.Weitere Informationen gibt es bei Inge Bode, Tel. 4616 oder unterwww.ttv-kolenfeld.de/minimeisterschaft