Hasselfelde : Albrechtshaus |

KINO in der KIRCHE!

Seien Sie dabei!

Film schauen und ein Denkmal retten!!



Ein ganz besonderer Abend an einem ganz besonderen Ort!

Erleben Sie den Kinofilm über die Lost Places „Vergessen im Harz“ an genau so einem vergessen Ort!!

Die Stabkirche Stiege liegt abgelegen in einem kleinen Waldstück, direkt neben dem Lost Place „Albrechtshaus“, welches auch Teil des Films ist!

Es könnte keinen spannenderen Ort geben, um sich diesen Film anzuschauen!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit - Seien Sie hautnah mit dabei, erleben Sie den Film in dieser besonderen Atmosphäre und genießen Sie das einzigartige Flair unserer kleinen"Harzer Drachen - Kirche“!



Am 13.07.2019 haben Sie die Gelegenheit, diesen Film - der spannende Geschichten aus unserer Region erzählt, genau an einem solchen Ort zu erleben!

Und gleichzeitig tun Sie etwas Gutes!! Der Stabkirche Stiege e.V. macht diesen Abend möglich und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die einzigartige Holzkirche vor dem gleichen Schicksal zu retten!!



Tickets reservieren unter: info@stabkirche.de

oder direkt per Nachricht über Facebook.