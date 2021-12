Zoobesuch sorgt für fröhliche Motorsportkinder

Gerade die Kinder und Jugendlichen wurden und werden durch die Einschränkungen, die durch die Pandemie in den letzten Jahren eingetreten sind, stark getroffen. Die Initiative „Freischwimmen21“ möchte dazu beitragen, dass nach den Monaten der pandemiebedingten Erstarrung und Vereinzelung wieder etwas mit und für Kinder stattfinden kann.Die Stadthäger Motor Club Jugendgruppe e.V. hat sich beworben und durfte von dem Fördergeld nun einen Ausflug gestalten. Mit 22 Kindern und 21 Erwachsenen wurde bei wunderbarem Wetter der Zoo Hannover besucht. Auch Freunde der Mitgliederkinder waren willkommen und konnten Dank der Kostenübernahme durch die Initiative „Freischwimmen21“ ohne finanzielle Bedenken teilnehmen. Der Winterzoo sorgte für ordentlich Bewegung bei den Kindern, denn nicht nur die Tiere waren eine willkommene Abwechselung, sondern auch die Spielplätze wurden begeistert besucht.Da laut Richtlinien der Initiative noch in diesem Jahr eine Aktivität zumindest begonnen werden musste und in der Adventszeit nicht mehr alle SMC J Mitglieder für den Zoobesuch Zeit finden konnten, ist nun Anfang 2022 noch eine weitere Aktion geplant. Das erhaltene Geld soll natürlich in vollem Umfang auch den Kindern zugutekommen. Wenn die gesetzlichen Regelungen es möglich machen, soll dann ein Trampolinpark besucht werden.Informationen zu „Freischwimen21“ gibt es unter https://freischwimmen21.de/aktionsbuendnis/worum-g...