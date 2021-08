Dass der Stadtpark in Hannover schon über 100 Jahre alt ist, sieht man ihm nicht auf den ersten Blick an. Denn er sprüht in allen Ecken vor Leben - Libellen schwirren an den Wasserbecken, Schmetterlinge tanzen auf den Blüten in den bunten Staudenbeeten und Bienen und Hummeln summen auf der Suche nach Nektar von einer Blume zur anderen. Am großen Wasserbecken vor dem Rosencafé fühlen sich Enten und Teichhühner wohl. Auch in diesem Jahr ziehen die Rallen hier wieder ihre Jungen groß. Auf den Wiesen entspannen Familien mit ihren Kindern. Kinderlachen schallt durch den Park. Untermalt wird die Szenerie von den springenden Fontänen, die nicht nur an heißen Tagen ein beliebter Anziehungspunkt sind.

Wenn wir die Augen für einen Moment schließen, können wir uns vorstellen, wie hier die Hannoveraner einst chic gekleidet, mit Spazierstock und Sonnenschirmchen flanierten und ihren Sonntagskaffee in gediegener Atmosphäre genossen. Das Rosencafé lädt auch heute an den Wochenenden der Sommermonate zu einer entspannten Auszeit ein. Wir sind unter der Woche im Park unterwegs, genießen unseren Bummel aber auch ohne Kaffee und Kuchen und tanken Farben sowie gute Laune.Begleitet mich auf meiner Partie durch den Stadtpark Hannover und genießt das besondere Flair dieser zauberhaften Grünanlage!Der Eintritt in den Park ist kostenfrei.Die Wasserspiele sind von April bis Oktober täglich von 15:00 bis 18:00 Uhr zu bewundern.