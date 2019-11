IHK Hannover: SEO Advanced - Suchmaschinenoptimierung für Fortgeschrittene

Mit der IHK Hannover und ABAKUS Internet Marketing SEO-Kenntnisse vertiefen: Am 22.11.2019 bietet die IHK Hannover eine halbtägige Schulung zum Thema Suchmaschinenoptimierung an. Das Seminar „SEO Advanced: Suchmaschinenoptimierung für Fortgeschrittene“ ist für maximal 20 Teilnehmer konzipiert und dreht sich unter anderem um folgende Themen:- Tiefer Einblick in die Hauptbereiche der SEO- Kriterien- Advanced Keywordrecherche- Duplicate Content und Quasi Duplikate durch Produktvarianten- Technische Optimierung einer Webseite- Strategien bezüglich der Offpage Optimierung- MitbewerberanalysePraxisnähe und viele Beispiele lockern das Seminar auf und erleichtern das Verständnis.Für die Teilnahme werden erste Erfahrungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung und HTML-Wissen vorausgesetzt.Weitere Informationen: