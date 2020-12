IHK Hannover Seminar – SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell

Am 01.07.2021 haben Sie erneut die Gelegenheit an dem beliebten Seminar „ SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell “ teilzunehmen und ihr SEO-Wissen aufzufrischen oder zu erweitern.Einen Tag lang werden dann die neuesten SEO-Trends, die aktuellen Ranking-Kriterien, Faktoren der OnPage- und OffPage-Optimierung und viele weitere SEO-relevante Themen besprochen. Referent und ABAKUS-Geschäftsführer Alan Webb legt dabei besonderen Wert auf einen hohen Praxisbezug und geht direkt auf die Webseiten der Teilnehmenden ein.Die Inhalte im Überblick:• Ranking-Algorithmen• Professionelle Keyword-Analyse• OnPage-Optimierung• OffPage-OptimierungDas Seminar wurde für betriebliche Internet- und Marketingbeauftragte, Online-Shop-Betreibende und Start-ups konzipiert.Die Anmeldung für das SEO-Seminar kann bereits jetzt über die Webseite der IHK erfolgen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 250,00 Euro + 16 % USt. (brutto 290,00 Euro).Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet übrigens auch SEO Workshops und Seminare für Unternehmen an. Diese begeistern vor allem durch die individuelle Themenabsprache und eine Fokussierung auf die zu optimierende Unternehmenswebseite. Weitere Informationen dazu gibt es hier