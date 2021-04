IHK Hannover Seminar: Content-Optimierung für SEO

Arbeiten Sie an Inhalten einer Firmenwebseite? Dann ist dieses Seminar für Sie konzipiert. Lernen Sie am 25.06.2021, wie sie inhaltliche Suchmaschinenoptimierung betreiben können.Das Seminar „ Content-Optimierung für SEO “ wird von der ABAKUS Internet Marketing GmbH in Kooperation mit der IHK Hannover angeboten. Referent ist Kamillo Kluth, gefragter SEO-Experte und Geschäftsleiter von ABAKUS Internet Marketing. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen, wird er den Teilnehmern die Keyword-Recherche, Keyword-Mapping und die inhaltliche Optimierung näher bringen.Durch geschickte redaktionelle Arbeit an einer Webseite kann diese für Nutzer und Suchmaschinen interessanter werden und an Relevanz gewinnen. Erfahren Sie in diesem halbtägigen Seminar, wie nutzerorientierte Inhalte zu einer besseren Platzierung in den Suchergebnissen führen können. Dabei werden verschiedene Inhaltsarten sowie die Customer Journey und deren Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung behandelt.Die Anmeldung für das Seminar ist bereits jetzt über die Webseite der IHK möglich. Die Kosten betragen pro Person 150 € + 19 % USt. (brutto 178,50 €).Möchten Sie mehr zum Thema Content-Marketing erfahren? Hier finden Sie weitere Informationen sowie die Möglichkeit, eine individuelle Content-Marketing-Strategie für Ihr Unternehmen entwickeln zu lassen.