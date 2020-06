So geht's: Eine halbe 🚲-Straße. - Und in Langenhagen so?

Kfz-Einfahrt einseitig verboten

Auf dieser Seite der Fahrradstra├če:Fahrradstra├čen dienen auch dazu, das Radfahren sicherer zu machen: Hier, in Hannover Kleefeld, erfolgte das dadurch, dass Kraftfahrzeuge der Fahrradstra├če in einer Richtung nicht benutzen d├╝rfen: Als Kraftfahrzeug-Einbahnstra├če.- - - - - - - - -Der Fahrrad-Clubvertritt die Interessen der Radfahrenden in und um Langenhagen.ADFC e.V. f├╝r ÔéČ 19,50 im ersten Jahr, mit der 24-Stunden-Pannenhilfe f├╝r Fahrr├Ąder.13 Bilder zur ADFC-­čÜ▓´╗┐-Pannenhilfe.