🚲-Club ADFC Niedersachsen: Sabine Derksen neu im Vorstand

Neu gewählt:

Sabine Derksen

Wer bist du?

Ich bin Sabine Derksen, 26 Jahre alt und lebe derzeit in Nordstemmen bei Hildesheim. Als Verkehrsingenieurin setze ich mich auch hauptberuflich für die Verkehrswende ein, hinter der ich zu 100 % stehe.





Die Mobilität muss sich meiner Meinung nach sowohl in den Städten als auch auf dem Land gewaltig verändern und ich will dabei helfen, dass Fahrrad als Alltags- und Freizeitverkehrsmittel zu fördern. Ich möchte Menschen egal welchen Alters für das Rad begeistern und sie motivieren, sich für die Radverkehrsförderung vor Ort einzusetzen.





Ich liebe am Radfahren, dass man sowohl schnell von A nach B kommen als auch ganz entspannt seine Umgebung erkunden und genießen kann. Außerdem hat es seinen Charme, morgens auf dem Weg zu Arbeit an den Autoschlangen in Hannover vorbeizusausen und frisch auf der Arbeit anzukommen.

Auf der Landesversammlung des ADFC Niedersachsen e.V. am 15. Oktober 2021 in Bad Nenndorf wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Eins davon wird hier kurz vorgestellt.