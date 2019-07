Abends im Stadtpark...

Wenn die Sonne nur noch sanft durch die Blätter blinzelt, die Blüten in den Staudenbeeten in ein warmes Licht getaucht sind und langsam Ruhe im Park einkehrt, steht der Abend im Stadthallengarten vor der Tür - und mit ihm legt sich eine ganz besondere Stimmung über den Garten.

Der Stadtpark Hannover wurde bereits mit dem Bau der Stadthalle im Jahre 1913/1914 angelegt. Im Laufe der Jahre wurde er erweitert und dem jeweiligen Zeitgeschmack entsprechend umgestaltet. 1951 fand hier die erste Bundesgartenschau statt. Bei einem Bummel durch den Park findet ihr Infotafeln mit historischen Fotos. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Elemente aus dieser Zeit auch heute noch den Garten schmücken. Zu den Highlights des Stadtparks zählen neben den Wasserspielen hinter dem Hannover Congress Centrum (HCC) der Rosengarten und der im Sommer prächtig blühende Staudengarten. Lauschige Plätzchen laden überall im Park dazu ein, einfach einmal die Seele baumeln zu lassen.Am Abend kann man den Park ganz besonders genießen. Auf den Wiesen entspannen die letzten Besucher auf Picknickdecken und an den Wasserbecken dösen bereits die Stockenten, während auf den großen Rasenflächen junge Teichhühner mit ihren Eltern noch auf Nahrungssuche sind. Im Haselnusstrauch raschelt ein Eichhörnchen und knuspert entspannt sein Abendbrot. Auch Hummeln und Bienen brummen noch in den Staudenbeeten. Fast scheint es, als würden sie um diese Zeit alles etwas gemütlicher angehen lassen. Oder liegt das Gefühl nur an unserer absoluten Entschleunigung? Rotkehlchen und Zilp Zalp stimmen mit sanften Tönen ihr letztes Lied für diesen Tag an und wir verabschieden uns schweren Herzens von dieser besonderen Abendstimmung aus dem Stadtpark Hannover.Ich wünsche euch einen entspannten Bummel durch meine Bildergalerie!Wenn ihr die Wasserspiele im Stadtpark erleben möchtet, solltet ihr dem Park etwas eher einen Besuch abstatten. Von April bis Oktober sind die Fontänen täglich von 15:00 bis 18:00 Uhr zu bewundern.