Hannover Oststadt - Infos zu Fassadenschmuck gesucht

In Hannovers Oststadt ist in der Uhlemeyerstraße Nummer 4 dieser außergewöhnliche Fassadenschmuck zu finden. Die Figur, die an einer Ecke des Hauses sitzt, hält in einer Hand einen Löffel und in der anderen ein Fläschchen. Lebte hier einmal ein Apotheker? Das moderne Vordach über der Haustür entspringt zwei Gesichtern. Ich bin fasziniert von dem Gebäude und seinem Fassadenschmuck, habe in meinem Archiv aber leider nichts Näheres dazu finden können.

Wer hat Infos zur Figur und zur Geschichte des Gebäudes und kann uns spannende Details dazu verraten?