Freilicht-Kunst in Hannovers Stadtpark

Die Bundesgartenschau 1951 war für die Kestner-Gesellschaft Hannover Anlass, Bildhauerarbeiten „mitten ins Leben“ zu stellen. Seither schmücken die Wildschwein- und Affengruppe von Fritz Bernuth (1951) die als Gartendenkmal ausgewiesene Grünanlage.Doch das sind bei weitem nicht die einzigen Kunstwerke in dieser Open-Air-Ausstellung.Eine unbekleidete Dame kniet zwischen den Beeten. Georg Kolbe schuf bereits 1933 diese Bronzefigur, die sich im Staudengarten findet. Passender Titel: „Die Kniende“.Ein Stückchen entfernt versucht die „Golfspielerin“ von Carl Constantin Stark (1935, Bronze) einen imaginären Ball durch den Garten zu schlagen. Leider ist aktuell der Golfschläger beschädigt.Aus Muschelkalk und Granit entstand 1965 das Werk „KARKYATIDE“ Max Sauk im Fontänengarten.Eigens für die erste Bundesgartenschau schuf Philipp Harth die Skulptur „Storchreiher“. Doch sechs Jahrzehnte lang stand dann der Vogel bis 2012 an der Grundschule Entenfang in Ledeburg, bevor er an den Platz zurückgekehrte, wo die Skulptur 63 Jahre zuvor enthüllt worden war.Jüngeren Datums ist der „Rosenjunge“ aus dem Jahr 1976 von Ludwig Vierthaler (ebenfalls Bronze) im Rosengarten. Nicht weit entfernt hinter dem Rosencafé (oder davor, je nachdem, aus welcher Richtung der Besucher kommt) wacht die Aktfigur einer Frau.