Winterzauber am Kamin

Kalte Tage, die erstarrte Natur, weiße Landschaften, Eisblumen am Fenster,ein knisternder Kamin, das Geräusch von Stiefeln auf frischem Schnee, alldas wurde mit den Gedichten von Christian Morgenstern, Joseph vonEichendorff, Johann Wolfgang v. Goethe, Matthias Claudius und HeinrichHeine zum Leben erweckt. Und die Mitglieder der gemütlichen Runde erinnerten sich bei Kaffee und Kuchen an winterliche Erlebnisse in der eigenen Vergangenheit.Am warmen Kamin hätten danach alle gern beim Blick aus dem Fenster ein bisschen von der beschriebenen weißen Pracht erblickt.