Winterwunderland im hannoverschen Zoo

Wenn es beginnt, langsam dunkel zu werden und die vielen Lichter schön erstrahlen, ist auch die beste Zeit, den Winterzoo im Foto festzuhalten. Heute habe ich dort zwischen 16 und 17 Uhr einige Impressionen eingefangen. Dabei erwischte ich die sogenannte „blaue Stunde“. Sie dauerte zwar nicht eine ganze Stunde, trotzdem war Zeit genug, verschiedene Motive zu suchen. In einer kurzen Spanne nach dem Sonnenuntergang erscheint der Himmel besonders blau, warmfarbige Lichter der Festbeleuchtung bilden dazu einen schönen Farbkontrast. Der Himmel hat noch Zeichnung und versinkt nicht in einem reinen Schwarz. Je nach Datum verschiebt sich der Zeitpunkt der „blauen Stunde“ immer wieder, man sollte also rechtzeitig vor Ort sein und dann auch gleich die Fotogelegenheit nutzen.Ein kleiner Tipp für Sparfüchse. Ab 16 Uhr kostet der Winterzoo keinen Eintritt mehr. Für die Terminsplanung auch wichtig: An mehreren Montagen (27.11., 4.12., 11.12., 18.12.) ist der Winterzoo geschlossen.