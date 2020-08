Von der Sonne geküsst - blumiges aus dem Stadtpark Hannover

Küsse in Zeiten von Corona? Das ist leider ein heikles Thema. Aber wenn ihr wie wir an einem sonnigen Tag durch den Stadtpark bummelt, könnt ihr euch mit den Blumen in den prächtigen Staudenbeeten einfach von der Sonne küssen lassen. Solch ein Sonnenküsschen tut der Seele gut und lädt eure Akkus für stressige Tage sicher wieder auf. Viel Spaß beim Anschauen meiner kleinen Bilderserie!

Der Stadtpark wurde bereits im Jahre 1913/1914 angelegt. Zum 100. Geburtstag wurden im Park Tafeln mit historischen Aufnahmen aufgestellt. Auch heute noch könnt ihr anhand dieser Tafeln schauen, wie sich der Garten im Laufe der Jahre entwickelt hat. Highlights sind die große Fontäne, der Rosengarten und gerade jetzt im Spätsommer die üppig blühenden Staudenbeete. Wer absolute Entspannung sucht, sollte durch den Japanischen Teegarten schlendern, der seit 1996 seinen Platz im Stadtpark hat.Wir sind fasziniert von der bunten Blütenpracht in den Staudenbeeten und lassen uns von den zarten Schmetterlingen verzaubern, die auf der Suche nach Nektar taumelnd von Blüte zu Blüte schweben. An den Wasserbecken am Rosencafé dösen Enten und Teichhühner und in den Binsen sitzen Libellen. Ein wunderbares und idyllisches Plätzchen - hier laden wir demnächst gerne wieder unsere Gute-Laune-Akkus auf.Der Eintritt in den Park ist kostenfrei.Die Wasserspiele sind von April bis Oktober täglich von 15:00 bis 18:00 Uhr zu bewundern.Zur Rosenblüte durch den Stadtpark:Mehr zum Kuppelsaal erfahrt ihr hier: