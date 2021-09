Spätsommer im Stadtpark Hannover

Wir schlendern entgegen dem Uhrzeigersinn in den hinteren Bereich des Stadtparks zum Staudengarten und schauen auf dem Weg dorthin der Wildschweingruppe von Fritz Bernuth über die Schulter. In den Staudenbeeten scheint ein Meer aus gelben Blüten vor uns zu wogen. Die Sonnenhüte (Rudbeckien) blühen hier in voller Pracht, und ihr Anblick lässt uns träumen. Traumhaft schön sind auch die üppig bühenden Anemonen, deren Blüten überall in den Beeten Akzente setzen. Als echter Insektenmagnet entpuppen sich die Blüten der Fetthennen, die es im Park in verschiedenen Sorten gibt.Zu meinen Lieblingsplätzen im Park zählen die Wasserbecken am Rosencafé. Eine geschwungene Brücke führt über die miteinander verbundenen Becken, die in einem runden Teich enden. Gemütliche Bänke und Stühle laden hier zu einer entspannten Pause in romantischer Atmosphäre ein. Wir beobachten Stockenten und Teichhühner bei ihrer Gefiederpflege, während die Blätter der Schatten spendenden Bäume über uns leise im Wind rascheln. Schon bald wird sich das Laub in ein buntes Meer aus warmen Farbtönen verwandeln. Wir freuen uns darauf. Denn auch im Herbst lohnt ein Besuch des zauberhaften Stadtparks in Hannover.Der Eintritt in den Park ist kostenfrei.Die Wasserspiele sind von April bis Oktober täglich von 15:00 bis 18:00 Uhr zu bewundern.Wollt ihr mehr über den schönen Park und seine Geschichte erfahren? Dann besorgt euch die Broschüre der Stadt Hannover zum Stadtpark.