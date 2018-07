Rendezvous im Stadtpark: Michael Thürnau hatte die Lacher auf seiner Seite

Der gewichtige Bingo-Moderator Thürnau erzählte von seiner Arbeit, hatte natürlich auch ein paar Witze mit im Gepäck: „Sagt ein Bauer zum anderen: Du, da vernascht einer gerade Deine Frau auf Deinem Acker.“ Der Bauer lässt alles stehen und liegen und rennt los. Kurze Zeit später ist er wieder da. „Alles in Ordnung“, sagt er, „das ist gar nicht mein Acker.“Aus der Politik kamen sogar zwei Landesminister in den Park hinter der Stadthalle. Bernd Althusmann beäugte den angebotenen Sitzplatz erst etwas misstrauisch. „Ein roter Sessel“ meinte er zweifelnd, „und dann auch noch grüne Mikrofone.“ Aber zusammen mit einem schwarzen Anzug passte das politische Farbenspiel dann doch. Der niedersächsische Wirtschaftsminister und Stellvertreter von MP Stephan Weil verteidigte Angele Merkels Flüchtlingspolitik, mahnte aber auch, dass den Menschen in den Heimatländern geholfen werden müsse. Sonst würde der Flüchtlingsstrom weiter anschwellen. Vor dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Althusmann unterhielt sich Christoph Dannowski bereits mit der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann. Thema unter anderem: Die überfüllten Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Carola Reimann warb dafür, bei kleineren Wehwehchen stattdessen lieber den ärztlichen Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte in Anspruch zu nehmen.Für ihre Gesundheit konnten die Besucher gleich nebenan etwas tun. Mitarbeiter der Diakovera maßen kostenlos den Blutdruck, an einem Kiosk verteilten sie Wundertütel unter anderem mit leckeren Äpfeln und einer kleinen Tube Sonnenmilch.