Online-Kurs – Gemeinsam zur Amateurfunklizenz

Der DARC-Ortsverband Hannover bildet ab Ende November wieder Funkamateure aus



Funkamateure beschäftigen sich mit der Technik zur drahtlosen Übertragung von Sprache, Daten und Bildern, wobei sie mit vielen Gleichgesinnten in aller Welt Freundschaft schließen.Die Bandbreite dieses anspruchsvollen Hobbys reicht von der Erkundung der Ausbreitung von Funkwellen rund um den Erdball, über die Nutzung von durch Funkamateure für Funkamateure gebaute Satelliten bis zur aktiven Mitarbeit an einem von Anbietern unabhängigen und drahtlosen Internet. Und das sind nur einige der vielen Möglichkeiten. Dabei bleibt noch Platz für das ein oder andere gemütliche Gespräch von Haus zu Haus oder von Kontinent zu Kontinent. Auch kommen Wettbewerbe und Aktivitäten an der frischen Luft, wie die Aktivierung von Inseln, Bergen oder Naturschutzgebieten, nicht zu kurz. Im Notfall (z.B. Ausfall anderer Kommunikationswege wg. Stromausfall) bieten Funkamateure ihre vorhandenen Gerätschaften und Fähigkeiten zur Hilfeleistungen an und unterstützen bei lebensnotwendiger Kommunikation. Man sieht: Ein breites Spektrum, das für jeden etwas bereithält, der Grundinteresse an Technik und Kommunikation hat. Der Einstieg ist einfach!Zur Teilnahme am Amateurfunkdienst benötigt man eine behördliche Zulassung. Diese bekommt man nach Ablegen einer Prüfung, womit auch das Recht einhergeht, Sendeanlagen selber zu bauen. Eine Amateurfunkgenehmigung und die Zuweisung eines individuellen Rufzeichens dokumentieren die technischen und organisatorischen Kenntnisse des Funkamateurs. Der Hinweis darauf kann bei Bewerbungen im technischen und handwerklichen Bereich so manche Tür öffnen. Viele Funkamateure sind beruflich als Ingenieure, Techniker oder im IT-Bereich tätig.Der DARC-Ortsverband Hannover beginnt am 30. November mit einem Lizenzkurs für die Amateurfunkklasse A. Aufgrund der Pandemie findet die Ausbildung bis auf weiteres Online per Videokonferenz statt – jeweils Dienstag von 19 bis 21 Uhr. Geplant sind 24 Kursabende. Willkommen sind Interessenten aus allen Altersgruppen. Behandelt werden Themen wie die Grundlagen der Elektrotechnik, digitale Datenübertragung und die Funktionsweise von Sendern und Empfängern. Ein spezieller Kurs für die „Einsteiger-Klasse“ E mit geringerem Umfang startet etwas später.Wer Interesse an der Ausbildung hat, wendet sich bitte an Matthias Wendt, der unter der Telefonnummer 0511-6498304 oder per E-Mail an dl9mwe(ät)darc(punkt)de erreichbar ist.Den DARC-Ortsverband Hannover findet man im Internet unter der Adresse www.darc.de/h13.