Online-Kurs: Einstieg in den Amateurfunk

Der DARC-Ortsverband Hannover bietet ab Ende Januar einen Einstiegskurs für den Amateurfunk an



Funkamateure beschäftigen sich mit der Technik zur drahtlosen Übertragung von Sprache, Daten und Bildern und finden dabei viele Gleichgesinnte - ob in der Nachbarschaft und in aller Welt.

Sie können Kommunikationstechnik und Elektronik verstehen und Geräte auch selber bauen und reparieren. Neben klassischen Sprechfunkgeräten kommen auch immer mehr moderne IT-Gerätschaften zur digitalen Kommunikation zum Einsatz.

Für Interessierte ohne Vorkenntnisse im elektrotechnischen Bereich bietet der hannoversche Ortsverband des Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. (DARC) ab dem 24. Januar 2022 einen Onlinekurs an. Der Lehrgang vermittelt alle notwendigen technischen und betrieblichen Kenntnisse, um die Prüfung der Klasse E bei der Bundesnetzagentur abzulegen. Diese ist Voraussetzung für die Teilnahme am Amateurfunkdienst. Der Einstieg ist auch Jugendlichen möglich und eröffnet ggf. viele berufliche Möglichkeiten. Der Hinweis auf eine Amateurfunklizenz kann bei Bewerbungen im technischen und handwerklichen Bereich so manche Tür öffnen. Viele Funkamateure sind beruflich als Ingenieure, Techniker oder im IT-Bereich tätig.Die Kurstermine finden jeweils montags von 19 bis 21 Uhr über die verbandseigene Videokonferenzplattform statt. Der direkte Austausch mit dem Tutor ist jederzeit möglich. Der hannoversche Ortsverband, mit über 150 Mitgliedern einer der größten des DARC, unterstützt darüber hinaus in vielen technischen Fragen und bietet immer Ansprechpartner und Austauschmöglichkeiten. Als Vereinsmitglied kostet die gesamte Ausbildung nur 30 Euro.Wer Interesse hat, wendet sich bitte für weitere Informationen an den Ortsverbandsvorsitzenden Matthias Wendt (persönliches Rufzeichen DL9MWE), der unter der Telefonnummer 0511-6498304 oder per E-Mail an dl9mwe(ät)darc(punkt)de erreichbar ist.Den DARC-Ortsverband Hannover findet man im Internet unter der Adresse www.darc.de/h13