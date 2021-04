Naima ist tot - Zoo trauert um Löwendame

Vor etwa zwei Wochen fiel den Tierpflegern auf, dass die sonst so agile Löwendame Naima sich nicht mehr so richtig bewegte. Eine Untersuchung in der Tierärzlichen Hochschule ergab einen einen schweren Bandscheibenvorfall in der Mitte des Lendenwirbelbereichs.Naima wurde operiert. Zunächst schien die Löwin auf den Weg zur Besserung; dann jedoch verschlechterte sich ihr Zustand wieder. „Wir haben gemeinsam mit den Tierpflegern die schwere Entscheidung getroffen, die Löwin zu erlösen“, heißt es in der Mitteilung des Zoo und weiter: „Wir hatten so gehofft, dass Naima es schafft – sie wird uns sehr fehlen.“